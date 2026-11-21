Ракам варто звернути увагу на щоденні обов’язки та власний режим. Сонце у Стрільці активізує сферу роботи, організації часу й турботи про самопочуття. Навіть у вихідний можуть нагадати про себе незавершені справи, але не потрібно перетворювати неділю на повноцінний робочий день. Краще визначити кілька пріоритетів і залишити достатньо часу для відпочинку.

Перехід Місяця у Телець допоможе зосередитися на дружніх контактах, спільних планах і відчутті підтримки. Можлива приємна розмова або зустріч із людиною, з якою давно не вдавалося поспілкуватися. Водночас вечірній напружений аспект Місяця до Плутона може загострити питання контролю у стосунках. Не варто вимагати від інших повної відповідності вашим очікуванням.

🔮♋ Що прогнозують зірки Раку у неділю, 22 листопада

💼 Робота: розплануйте наступний тиждень і не беріть на себе чужі обов’язки.

💰 Фінанси: обговорення спільних витрат краще проводити спокійно й без поспіху.

❤️ Кохання: дружня підтримка та щирість допоможуть уникнути непорозумінь.

😎 Настрій: залежатиме від атмосфери навколо та якості спілкування.

💡 Порада дня: не намагайтеся передбачити реакцію кожного – достатньо чесно пояснити власну позицію.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.