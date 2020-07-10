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    Жизнь

    Рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане в США

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    Рэпер 50 Cent - Рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане в США
    Рэпер 50 Cent

    Прохожий подошел к веранде, на которой сидел Джексон, достал телефон и начал бесцеремонно его снимать

    Звезда музыкальной сцены Кертис Джексон, более известный под псевдонимом 50 Cent, решил показать свой суровый нрав во время ужина в ресторане в Нью-Джерси. Рэпер буквально устроил настоящий погром, сообщает издание TMZ. Всему виной оказался излишне любопытный фанат, который решил снять на видео музыканта. Прохожий подошел к веранде, на которой сидел Джексон, достал телефон и начал бесцеремонно его снимать, а заодно и провоцировать на агрессию.

    Долго ждать не пришлось. 50 Cent начал бросать в обидчика мебель, попутно задев чей-то «лексус» на парковке, после чего поспешил покинуть негостеприимное заведение вместе со своей спутницей. Местные сотрудники полиции заявили, что никаких задержаний не проводили, так как в полицию никто не заявлял.

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