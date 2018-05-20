Снимок Тягнибока в объятиях культуристок взорвал сеть

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Олег Тябнибок с участницами открытого чемпионата

Накаченные красотки оказались участницами открытого чемпионата Европы по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу

Вчера вечером в львовском концерт-холле «Малевич» состоялся открытый чемпионат Европы по бодибилдингу WABBA-2018, в котором приняли участие более 200 спортсменов.

Среди гостей чемпионата оказался украинский политик и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. На своей странице в соцсети Тягнибок похвастался снимками в мускулистыми культуристками в купальниках.

«По приглашению Президента Украинской болдибилдинг-федерации WABBА и бойца батальона «Січ» Святослава Шеремета посетил открытый чемпионат Европы по культуризму», - так подписал снимок в соцсети Тягнибок.

Олег Тягнибок с красотками

Фолловеры политика отметили, что такие девушки могут стать отличными телохранителями Тягнибока.

«Майбутні свободівки», «Файні дівчата», «Майбутня охорона для майбутнього президента», - так отреагировали пользователи в сети на снимок.

Стоит отметить, что среди победителей открытого чемпионата WABBA-2018 оказалось не мало украинцев.

В категории «40+» международное жюри отдало пальму первенства экс-чемпиону Украины Юрию Ковалеву из Донецкой области. Среди чемпионов по бодибилдингу также оказались украинцы - чемпион мира Александр Ярмоленко и чемпионка Европы Лиана Кравец.

В категории «Мисс-бикини»( старше 35 лет) победила итальянская красотка с украинскими корнями Анна Мирон, а в категории Short (рост до 170 см.) лучшим стал Андрей Шарапов из Днепра.

Самые яркие снимки с чемпионата можно посмотреть прямо сейчас.

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