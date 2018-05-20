Снимок Тягнибока в объятиях культуристок взорвал сеть
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Розсилка
Накаченные красотки оказались участницами открытого чемпионата Европы по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу
Вчера вечером в львовском концерт-холле «Малевич» состоялся открытый чемпионат Европы по бодибилдингу WABBA-2018, в котором приняли участие более 200 спортсменов.
Среди гостей чемпионата оказался украинский политик и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. На своей странице в соцсети Тягнибок похвастался снимками в мускулистыми культуристками в купальниках.
«По приглашению Президента Украинской болдибилдинг-федерации WABBА и бойца батальона «Січ» Святослава Шеремета посетил открытый чемпионат Европы по культуризму», - так подписал снимок в соцсети Тягнибок.
Фолловеры политика отметили, что такие девушки могут стать отличными телохранителями Тягнибока.
«Майбутні свободівки», «Файні дівчата», «Майбутня охорона для майбутнього президента», - так отреагировали пользователи в сети на снимок.
Стоит отметить, что среди победителей открытого чемпионата WABBA-2018 оказалось не мало украинцев.
В категории «40+» международное жюри отдало пальму первенства экс-чемпиону Украины Юрию Ковалеву из Донецкой области. Среди чемпионов по бодибилдингу также оказались украинцы - чемпион мира Александр Ярмоленко и чемпионка Европы Лиана Кравец.
В категории «Мисс-бикини»( старше 35 лет) победила итальянская красотка с украинскими корнями Анна Мирон, а в категории Short (рост до 170 см.) лучшим стал Андрей Шарапов из Днепра.
Самые яркие снимки с чемпионата можно посмотреть прямо сейчас.
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