Роман Полански получил премию «Сезар». В знак протеста актрисы покинули церемонию



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Полански был признан лучшим режиссером за фильм «Офицер и шпион»

В Париже 28 февраля прошла церемония награждения французской кинопремии «Сезар». Роман Полански получил награду в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион», сообщает Variety.

Роман Полански и другие создатели «Офицера и шпиона» на церемонии награждения не присутствовали. Сам режиссер ранее заявлял, что не приедет на премию, так как не хочет подвергнуться «публичному линчеванию». После того, как был объявлен победитель в категории «Лучший режиссер», несколько актрис, в том числе Адель Энель, покинули зал в знак протеста.

Énorme malaise après le #Cesar2020 de la Meilleure Réalisation pour R. Polanski. Adèle Haenel quitte la salle en criant "La Honte" ! pic.twitter.com/r3DXkCCzYC — Benjamin Rabier (@benjaminrabier) February 28, 2020

За две недели до вручения премии руководство Французской киноакадемии в полном составе подало в отставку. Это было связано с тем, что «Офицер и шпион» получил 12 номинаций на «Сезар». Против участия Полански в конкурсе выступали феминистки и ряд деятелей французского кинематографа – они опубликовали открытое письмо, где выразили недовольство не только позицией дирекции Академии в отношении режиссера, но и вообще «закрытостью и недемократичностью» организации.

86-летний Полански живет и снимает фильмы в Европе, по большей части во Франции. В 1978 году режиссер бежал из США незадолго до вынесения приговора по обвинению в изнасиловании тринадцатилетней девочки Саманты Геймер. Позднее Полански обвинили в изнасиловании еще две женщины.

Фильм «Офицер и шпион» рассказывает о капитане Альфреде Дрейфусе, французском еврее, которого несправедливо обвинили в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году. Главные роли сыграли Жан Дюжарден и Луи Гаррель.