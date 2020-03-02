Стриптизершу-дочь Стивена Спилберга обвиняют в домашнем насилии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во время празднования дня рождения Микаэлу увезли сотрудники полиции

Дочка всемирно известного кинорежиссера Стивена Спилберга всерьез решила привлечь внимание журналистов и уверенно идет к своей цели. Недавно девушка сообщила, что ее мечта — стать стриптизершей, а перед этим она планирует занять себя съемками в порнофильмах. Также у 24-летней Микаэлы есть 47-летний возлюбленный, и в минувшую субботу, 29 февраля, девушку арестовали за домашнее насилие, прямо во время ее дня рождения.

Как сообщает издание Sun, арест произошел в городе Нэшвилл, что в США. Микаэла была задержана и доставлена в следственный изолятор для допроса, после чего за нее внесли залог в размере 1000 долларов и она отправилась на свободу. Что именно приключилось с девушкой в ту злополучную ночь, не уточняется.