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Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню
Внаслідок ударів таких дронів у місті загинула одна людина, ще троє отримали поранення
фото: Національна поліція

Ці дрони особливо небезпечні, оскільки їх складно помітити та почути

На Сумщині росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що за останній тиждень окупанти п’ять разів атакували новими дронами, спорядженими вибухівкою. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Крім того, вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Як виглядає ця зброя?

  • Сірого кольору, схожий на літачок.
  • Два крила розташовані «етажеркою».
  • Електродвигун позаду, штовхаючий гвинт.
  • Малий розмір, малопомітний, тихий у русі.
  • Має бойову частину вагою близько 3 кг.
Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню фото 1
фото: Національна поліція

Поліція зазначає, що ці дрони особливо небезпечні, оскільки їх складно помітити та почути. Вони атакують не вибірково – просто падають з неба, завдаючи удару по мирних кварталах.

Два таких дрони атакували Суми:

  • Один вибухнув, спричинивши руйнування та травмування людей.
  • Інший впав на дах багатоповерхівки, але не здетонував.

Поліція евакуювала мешканців, а вибухотехніки знешкодили боєприпас та підірвали його у безпечному місці.

Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню фото 2
фото: Національна поліція

Раніше ми писали, що у Луганській області оператори 412-го полку Nemesis знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10М4» (9К35М4) – одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК «Стріла-10». Про це інформує «Главком» із посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Повідомляється, що ця система здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів.

Нагадаємо, Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України. Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

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Теги: окупанти Суми зброя Україна поліція безпілотник росіяни

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