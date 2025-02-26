Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню

Внаслідок ударів таких дронів у місті загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Ці дрони особливо небезпечні, оскільки їх складно помітити та почути

На Сумщині росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що за останній тиждень окупанти п’ять разів атакували новими дронами, спорядженими вибухівкою. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Крім того, вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Як виглядає ця зброя?

Сірого кольору, схожий на літачок.

Два крила розташовані «етажеркою».

Електродвигун позаду, штовхаючий гвинт.

Малий розмір, малопомітний, тихий у русі.

Має бойову частину вагою близько 3 кг.

фото: Національна поліція

Поліція зазначає, що ці дрони особливо небезпечні, оскільки їх складно помітити та почути. Вони атакують не вибірково – просто падають з неба, завдаючи удару по мирних кварталах.

Два таких дрони атакували Суми:

Один вибухнув, спричинивши руйнування та травмування людей.

Інший впав на дах багатоповерхівки, але не здетонував.

Поліція евакуювала мешканців, а вибухотехніки знешкодили боєприпас та підірвали його у безпечному місці.

фото: Національна поліція

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