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У двох областях запроваджено відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У двох областях запроваджено відключення світла
Ремонтні роботи тривають на Одещині та Дніпропетровщині
фото: glavcom.ua

Відключення пов'язані з ворожими обстрілами

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла через мережеві обмеження внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

На цей час тривають ремонтні роботи в обох регіонах. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів.

Тим часом на тлі потепління споживання електроенергії в Україні поступово знижується. Станом на 9:30 26 лютого рівень споживання був на 1,3% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Нагадаємо, російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Раніше частина мешканців Дніпра залишиться без опалення у найближчі декілька днів через аварію на Придніпровській ТЕС.

До слова, сьогодні, 26 лютого, відключення електроенергії мали діяти лише для промисловості та бізнесу.

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Теги: війна енергетика електроенергія відключення світла Дніпропетровщина Одещина

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