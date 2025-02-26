У двох областях запроваджено відключення світла

Ремонтні роботи тривають на Одещині та Дніпропетровщині

Відключення пов'язані з ворожими обстрілами

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла через мережеві обмеження внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

На цей час тривають ремонтні роботи в обох регіонах. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів.

Тим часом на тлі потепління споживання електроенергії в Україні поступово знижується. Станом на 9:30 26 лютого рівень споживання був на 1,3% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Нагадаємо, російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Раніше частина мешканців Дніпра залишиться без опалення у найближчі декілька днів через аварію на Придніпровській ТЕС.

До слова, сьогодні, 26 лютого, відключення електроенергії мали діяти лише для промисловості та бізнесу.