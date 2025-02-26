Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч

У Київській області внаслідок атаки дронів постраждала дівчина та загорівся будинок

Трамп заявив, що Зеленський відвідає США, українські міста знову пережили атаку дронів, але і у Росії вночі було гучно. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 лютого:

Україну атакували дрони

У Києві о 22:18 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування БпЛА та можливу роботу ППО. О 22:55 стало відомо, що у столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Про це повідомив Віталій Кличко. Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто. Повідомляється, що вибухи чутно на правому березі.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок. Є руйнування та сильна пожежа.

Повідомляється, що ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Чекаємо офіційної інформації.

Також внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі у Київській області сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Постраждала 19-річна дівчина. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні.

У Харкові зафіксовано три прильоти у Шевченківському та Київському районах. Пізніше міський голова повідомив про удар БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі міста. Внаслідок цього постраждали дві особи.

Росію атакували дрони

В окупованому Криму лунають вибухи. Повідомляється, що півострів масовано атакують БпЛА. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За інформацією російських каналів, Крим перебуває під масованою атакою ударних безпілотників, у різних частинах півострова чути вибухи та працює ППО.

Зазначається, що безпілотники пролітають над Джанкоєм, ймовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки. Вибухи лунали у Керчі, в районі села Бондаренкове.

Також у Росії дрони атакують Краснодарський край. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів.

За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК, тобто о 23:10 за Києвом. Пишуть, що у районі селищ Виноградний, Вітязево і над Анапою, було чутно до 10 гучних звуків.

Зеленський відвідає США

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у цю п’ятницю, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами. Трамп також заявив, що в результаті американські платники податків отримають назад свої гроші із надлишком.

Крім того, президент США повідомив, що за угодою щодо ресурсів Україна отримає масу військової техніки та право продовжувати боротися, а ще $350 млрд (сума, яку за твердженням Трампа, США вже надали Україні).