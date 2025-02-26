Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч
Внаслідок атаки у Київській області загорівся приватний будинок
фото: Київська обласна військова адміністрація

У Київській області внаслідок атаки дронів постраждала дівчина та загорівся будинок

Трамп заявив, що Зеленський відвідає США, українські міста знову пережили атаку дронів, але і у Росії вночі було гучно. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 лютого:

Україну атакували дрони

У Києві о 22:18 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування БпЛА та можливу роботу ППО. О 22:55 стало відомо, що у столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Про це повідомив Віталій Кличко. Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто. Повідомляється, що вибухи чутно на правому березі.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок. Є руйнування та сильна пожежа.

Повідомляється, що ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Чекаємо офіційної інформації.

Також внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі у Київській області сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Постраждала 19-річна дівчина. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні.

У Харкові зафіксовано три прильоти у Шевченківському та Київському районах. Пізніше міський голова повідомив про удар БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі міста. Внаслідок цього постраждали дві особи.

Росію атакували дрони

В окупованому Криму лунають вибухи. Повідомляється, що півострів масовано атакують БпЛА. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За інформацією російських каналів, Крим перебуває під масованою атакою ударних безпілотників, у різних частинах півострова чути вибухи та працює ППО.

Зазначається, що безпілотники пролітають над Джанкоєм, ймовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки. Вибухи лунали у Керчі, в районі села Бондаренкове.

Також у Росії дрони атакують Краснодарський край. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів.

За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК, тобто о 23:10 за Києвом. Пишуть, що у районі селищ Виноградний, Вітязево і над Анапою, було чутно до 10 гучних звуків.

Зеленський відвідає США

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у цю п’ятницю, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами. Трамп також заявив, що в результаті американські платники податків отримають назад свої гроші із надлишком.

Крім того, президент США повідомив, що за угодою щодо ресурсів Україна отримає масу військової техніки та право продовжувати боротися, а ще $350 млрд (сума, яку за твердженням Трампа, США вже надали Україні).

Читайте також:

Теги: Харків Київ США Дональд Трамп Київщина Володимир Зеленський Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Трамп підписав указ, яким вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду
7 лютого, 04:51
У результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок
Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)
8 лютого, 07:34
Президент не пояснив, які саме території Україна вимагатиме повернути, однак запевнив, що «всі наші території важливі, тут немає пріоритету»
Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України
11 лютого, 17:31
Позаду можна побачити магшот Трампа
Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі
15 лютого, 07:44
Аналітики ISW стверджують, що Кремль намагається делегітимізувати Україну перед країнами Заходу
Аналітики ISW стверджують, що Кремль намагається делегітимізувати Україну перед країнами Заходу
18 лютого, 06:54
Сенатор Грем зауважив, що в разі повторного вторгнення в Україну, РФ не обійдеться лише санкціями
Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ
14 лютого, 18:24
Неактуальні дані про кількість осіб, що проживають у квартирі можуть вплинути на стан нарахувань за особовим рахунком
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
18 лютого, 12:48
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя, та Маргарита Ситник, співзасновниця «Голки»
Головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації
21 лютого, 19:00
За словами Трампа, угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші
Чому Білий дім агресивно атакував Зеленського? Трамп несподівано розкрив причину
20 лютого, 08:53

Події в Україні

Атака дронів на Харків: фото наслідків
Атака дронів на Харків: фото наслідків
Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч
Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню
Окупанти використовують новий тип безпілотників для ударів по цивільному населенню
У Харкові дрон влучив у багатоповерховий будинок
У Харкові дрон влучив у багатоповерховий будинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
330K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
173K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
17K
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали

Новини

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua