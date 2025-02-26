Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, є постраждалі (фото)
Російські війська атакували Київщину безпілотниками
На Київщині унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще двоє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посилання на поліцію Київської області.
Окупанти пошкодили вісім приватних будинків, два гаражних приміщення, огорожу, 20 автомобілів. Під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку було виявлено тіла двох загиблих людей.
У Бучанському районі пошкоджено ще чотири багатоповерхівки. Крім того, постраждали 19-річна дівчина та 43-річний чоловік.
За даними ДСНС, пошукові роботи в селищі Крюківщина завершено. Однак на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів.
Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.
До слова, у мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі.
Моторошні кадри. Момент влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі. pic.twitter.com/1m5gdIksaN— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 26, 2025
Як відомо, внаслідок нічної атаки ворожого дрона на Харків є двоє постраждалих.
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