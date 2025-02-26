Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, є постраждалі (фото)

Російські війська атакували Київщину безпілотниками

На Київщині унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще двоє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посилання на поліцію Київської області.

Окупанти пошкодили вісім приватних будинків, два гаражних приміщення, огорожу, 20 автомобілів. Під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку було виявлено тіла двох загиблих людей.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів фото: Facebook/Поліція Київської області

У Бучанському районі пошкоджено ще чотири багатоповерхівки. Крім того, постраждали 19-річна дівчина та 43-річний чоловік.

За даними ДСНС, пошукові роботи в селищі Крюківщина завершено. Однак на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів.

Пошукові роботи в селищі Крюківщина завершено фото: Facebook/Поліція Київської області

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

До слова, у мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі.

Як відомо, внаслідок нічної атаки ворожого дрона на Харків є двоє постраждалих.