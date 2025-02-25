Шахеди атакували житловий сектор Сум (фото, відео)
У Сумах внаслідок атаки в трьох багатоповерхових житлових будинках та інших приміщеннях вибуховою хвилею вибито 148 вікон
У ніч проти 25 лютого ворожі безпілотники атакували житловий сектор м. Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«До місць влучань негайно прибули співробітники ДСНС, провели обстеження території та надали першу невідкладну підтримку громадянам», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в трьох багатоповерхових житлових будинках та інших приміщеннях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.
За попередньою інформацією травмовано дві людини.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.
Також внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.
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