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Шахеди атакували житловий сектор Сум (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Шахеди атакували житловий сектор Сум (фото, відео)
Наслідки атаки дронів на Суми
фото: ДСНС Сумщини

У Сумах внаслідок атаки в трьох багатоповерхових житлових будинках та інших приміщеннях вибуховою хвилею вибито 148 вікон

У ніч проти 25 лютого ворожі безпілотники атакували житловий сектор м. Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«До місць влучань негайно прибули співробітники ДСНС, провели обстеження території та надали першу невідкладну підтримку громадянам», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в трьох багатоповерхових житлових будинках та інших приміщеннях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.

За попередньою інформацією травмовано дві людини.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Також внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

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Теги: дрон ракета Суми війна будинок

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