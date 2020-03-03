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    Жизнь

    Российская блогерша рассказала о трагической вечеринке с сухим льдом

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    Екатерина Диденко с семьей - Российская блогерша рассказала о трагической вечеринке с сухим льдом
    Екатерина Диденко с семьей

    Женщина сообщила, что пыталась спасти мужа

    Российская блогерша Екатерина Диденко в эфире программы «Пусть говорят» рассказала свою версию произошедшего на праздновании ее 29-го дня рождения.

    По ее словам, она до последнего момента не знала, какой сюрприз готовит ей муж. Диденко также утверждает, что не ожидала, что гости начнут прыгать в бассейн с сухим льдом, и подчеркнула, что каждый прыгал в бассейн по собственной воле, никто никого не сталкивал. Сколько человек прыгнули в бассейн, женщина не знает.

    Когда стало ясно, что события принимают трагический оборот, гости стали вытаскивать людей из бассейна и пытаться оказать им помощь. По словам Диденко, она делала своему мужу непрямой массаж и искусственное дыхание. Однако позже он скончался в реанимации от отека легких.

    Некоторые гости эфира пытались обвинить в случившемся владельцев помещения, в котором отмечали праздник: якобы они даже не поинтересовались тематикой мероприятия. Однако нашлись и те, кто вступился за арендодателей и заявил, что они не обязаны интересоваться тематикой. Кроме того, по их словам, в таком холодильнике, в котором на площадку пронесли сухой лед, могут проносить все что угодно, например мороженое. Поэтому повода насторожиться у владельцев помещения не было.

    Позже гости студии обвинили в трагедии продавцов сухого льда: подруга Диденко, которая тоже пришла в студию, заявила, что погибший муж Екатерины называл магазину параметры бассейна, на основании чего они рассчитали количество льда для «спецэффектов».

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