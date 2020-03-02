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    Шоу-биз

    Похудевшая Марайя Кэри избавилась от юбки на сцене (фото)

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    Мэрайя Кэри - Похудевшая Марайя Кэри избавилась от юбки на сцене (фото)
    Мэрайя Кэри
    instagram.com/mariahcarey/

    Певица восхитила фанатов точенной фигурой

    Во время исполнения одной из зажигательных песен поп-звезда Мэрайя Кэри эффектно сбросила юбку — оказалось, что наряд вовсе не является платьем. Откровенный сценический костюм состоял из блестящего черного боди и длинной юбки, которая отстегивалась одним движением руки. Бежевые колготки в тонкую сетку и босоножки на высоком каблуке эффектно завершили образ звезды.

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    Похудевшая Марайя Кэри избавилась от юбки на сцене (фото)
    Похудевшая Марайя Кэри избавилась от юбки на сцене (фото)
    Похудевшая Марайя Кэри избавилась от юбки на сцене (фото)
    instagram.com/mariahcarey/

    Кэри поделилась с поклонникам в Инстаграме снимком в пикантном боди. Фанаты с восхищением оценили ее откровенный образ. «Роскошная фигура, шикарные бедра», «Вы отлично выглядите, наша легенда», «Откровенно, но вам идет», - написали поклонники.

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