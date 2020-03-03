Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото



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36-летний Родриго Алвес похвастался своим эпатажным нарядом Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

Поклонник пластической хирургии наслаждается перевоплощением в женщину

36-летний бразилец Родриго Алвес потратил миллионы на то, чтобы стать похожим на Кена. Родриго перенес десятки пластический операций, но внезапно передумал становиться копией пластмассового друга Барби. Алвес решил сменить пол.

Родриго нарастил волосы, стал делать макияж и носить женскую одежду. Недавно ему увеличили грудь, убрали кадык, подкорректировали овал лица и разрез глаз. Бразилец остался доволен результатом и теперь с гордостью демонстрирует свои формы.

Алвесу нравятся эффектные и сексуальные наряды. Для съемок в одном из телешоу он выбрал черное облегающее платье с декольте. Образ дополнили большие черные крылья. Трансгендер показал на видео, как они эффектно раскрываются у него за спиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 1 Мар 2020 в 4:57 PST

Поклонникам бывшего «живого Кена» понравилось видео. «Черный лебедь!», «Какая красота!», «Дива!», «Великолепный образ! Драматично», - написали фолловеры.