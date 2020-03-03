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    Шоу-биз

    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото

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    <p>36-летний Родриго Алвес похвастался своим эпатажным нарядом</p> <div></div> - Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото

    36-летний Родриго Алвес похвастался своим эпатажным нарядом

    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Поклонник пластической хирургии наслаждается перевоплощением в женщину

    36-летний бразилец Родриго Алвес потратил миллионы на то, чтобы стать похожим на Кена. Родриго перенес десятки пластический операций, но внезапно передумал становиться копией пластмассового друга Барби. Алвес решил сменить пол.

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    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Превратившийся в женщину «живой Кен» удивил поклонников пикантным фото
    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Родриго нарастил волосы, стал делать макияж и носить женскую одежду. Недавно ему увеличили грудь, убрали кадык, подкорректировали овал лица и разрез глаз. Бразилец остался доволен результатом и теперь с гордостью демонстрирует свои формы.

    Алвесу нравятся эффектные и сексуальные наряды. Для съемок в одном из телешоу он выбрал черное облегающее платье с декольте. Образ дополнили большие черные крылья. Трансгендер показал на видео, как они эффектно раскрываются у него за спиной.

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    Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)

    Поклонникам бывшего «живого Кена» понравилось видео. «Черный лебедь!», «Какая красота!», «Дива!», «Великолепный образ! Драматично», - написали фолловеры.

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