Умер известный художник-перформер Улай – бывший партнер Марины Абрамович



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Улай вместе с Абрамович поставили несколько перформансов о взаимоотношениях мужчины и женщины

В восьмидесятых художники решили пожениться - брак должен был стать итогом их перформанса на Великой Китайской стен

В Любляне умер немецкий художник-концептуалист Улай (настоящее имя — Франк Уве Лайсипен). Ему было 76 лет, сообщает RTV Slovenija. Улай получил широкую известность в начале 1970-х годов, создав серию коллажей Renais sense из снимков Polaroid, где его портреты были совмещены с женскими.

С 1976 по 1988 год он сотрудничал с сербской художницей Мариной Абрамович. Вместе они создали перформанс «Отношения в пространстве», в ходе которого обнаженные бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались.

Также они продолжили исследовать тему взаимоотношений мужчины и женщины в перформансах «Отношения во времени», где 17 часов просидели спина к спине со сплетенными волосами, и в «Энергии покоя», где Марина держала лук, в то время как Улай направлял ей в сердце стрелу на натянутой тетиве.

В 1980 году они решили пожениться, устроив перформанс на Великой Китайской стене. Художники планировали идти друг к другу с противоположных концов и, встретившись в середине, заключить брак. Но за восемь лет, пока они ждали разрежения от китайских властей, Улай успел жениться на другой женщине, а их перформанс стал прощальным.

Первый шаг к примирению Улай сделал в 2010 году: он как посетитель пришел на перформанс Абрамович «В присутствии художника» в Нью-Йоркском музее современного искусства. В рамках перформанса любому желающему предлагалось сесть за стол напротив художницы и посмотреть ей в глаза. Когда Абрамович увидела, что перед ней сидит Улай, она заплакала.

Улай и Абрамович официально помирились только в 2017 году, спустя 30 лет после расставания.

В 2011 году у Улая было диагностировано онкологическое заболевание. В 2013 году он выпустил документальный фильм Project Cancer: Ulayʼs journal from November to November, в котором рассказывалось о курсе лечения художника. В 2014 году Улай заявил, что вылечился от рака.