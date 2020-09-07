Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона



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57-летний российский миллиардер Владислав Доронин подал иск против британской супермодели

Пара планировала свадьбу

Российский миллиардер Владислав Доронин заявил, что 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл не возвращает ему долг и имущество. Согласно иску, черная пантера задолжала экс-бойфренду три миллиона долларов. Наоми отказалась возвращать Владиславу деньги, взятые в долг, а также имущество.

Доронин познакомился с Кэмпбелл благодаря Леонардо ДиКаприо, с которым находится в дружеских отношениях. Российский магнат встретился с топ-моделью на Каннском фестивале в 2008 году.

Пара планировала свадьбу. Но ее постоянно откладывали из-за того, что бизнесмен не мог официально развестись со своей супругой Екатериной. В итоге Доронин смог договориться с мамой своей дочери Кати, заплатив отступные в виде 10 миллионов долларов. Однако к тому моменту его отношения со звездой глянца испортились. Наоми и Владислав расстались в 2013 году после пятилетнего романа.

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