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    Жизнь

    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона

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    <p>57-летний российский миллиардер Владислав Доронин подал иск против британской супермодели</p> <div></div> - Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона

    57-летний российский миллиардер Владислав Доронин подал иск против британской супермодели

    Пара планировала свадьбу

    Российский миллиардер Владислав Доронин заявил, что 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл не возвращает ему долг и имущество. Согласно иску, черная пантера задолжала экс-бойфренду три миллиона долларов. Наоми отказалась возвращать Владиславу деньги, взятые в долг, а также имущество.

    Доронин познакомился с Кэмпбелл благодаря Леонардо ДиКаприо, с которым находится в дружеских отношениях. Российский магнат встретился с топ-моделью на Каннском фестивале в 2008 году.

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    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона
    Российский миллиардер потребовал от экс-любовницы Наоми Кэмпбелл $3 миллиона

    Пара планировала свадьбу. Но ее постоянно откладывали из-за того, что бизнесмен не мог официально развестись со своей супругой Екатериной. В итоге Доронин смог договориться с мамой своей дочери Кати, заплатив отступные в виде 10 миллионов долларов. Однако к тому моменту его отношения со звездой глянца испортились. Наоми и Владислав расстались в 2013 году после пятилетнего романа.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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