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    Жизнь

    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты

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    Джефф Безос - Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Джефф Безос

    Бизнесмен планирует финансировать инициативы ученых и активистов по борьбе с климатическими изменениями

    Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты. 56-летний филантроп объявил, что создает «Фонд Земли», на который потратит личные деньги. Как истинный супергерой нашего времени бизнесмен планирует финансировать инициативы ученых и активистов по борьбе с климатическими изменениями и их страшными последствиями, которые уже сказались на планете.

    Оптимизма Безос не теряет и считает, что еще не поздно всех спасти: «Земля — то, что объединяет нас всех, без исключения. Так давайте защитим ее вместе».

    Ранее стало известно, как интимные фото миллиардера Джеффа Безоса попали в СМИ.

    Выяснилось, что любовница Безоса Лорен Санчес пересылала его сообщение своему брату Майклу Санчесу. Зачем она это делала, The New York Times не уточняет. Санчес продал фотографии компании American Media, издателю National Enquirer, за $ 200 000.

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    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты
    Самый богатый человек в мире пожертвовал $10 миллиардов на спасение планеты

    Ранее Безос утверждал, что American Media шантажировала его публикацией личной переписки. По его словам, издатель National Enquirer требовал от газеты The Washington Post, принадлежащий Безос, прекратить расследовать связи American Media с Дональдом Трампом.

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