Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эшли поделилась новым фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе

Эшли поделилась новым фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе

32-летняя новоиспеченная мама Эшли Грэм продолжает откровенно рассказывать обо всех изменениях, которые произошли с ней после появления на свет ее сына Айзека. Модель уже говорила о сложностях восстановления, с которыми столкнулась после рождения своего первенца: Грэм призналась, что теперь носит одноразовое нижнее белье. А вчера она опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе.

«Та же я. Немного новых историй», – подписала она кадр.

Напомним, что Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин впервые стали родителями месяц назад. С тех пор знаменитая plus-size-модель часто рассказывает поклонникам обо всех трудностях, с которыми сталкиваются родившие женщины.

«Никто не говорит о восстановлении и трудностях, через которые проходят мамы. Все это тяжело. Невероятно, с какими препятствиями мы все сталкиваемся, когда говорим о том, через что действительно проходят женщины», – признается она.