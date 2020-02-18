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    Шоу-биз

    Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото

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    <p>Эшли поделилась новым фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе</p> <div></div> - Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото

    Эшли поделилась новым фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе

    Эшли поделилась новым фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе

    32-летняя новоиспеченная мама Эшли Грэм продолжает откровенно рассказывать обо всех изменениях, которые произошли с ней после появления на свет ее сына Айзека. Модель уже говорила о сложностях восстановления, с которыми столкнулась после рождения своего первенца: Грэм призналась, что теперь носит одноразовое нижнее белье. А вчера она опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе.

    «Та же я. Немного новых историй», – подписала она кадр.

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    Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото
    Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото
    Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото
    Эшли Грэм показала растяжки после родов: шокирующее фото

    Напомним, что Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин впервые стали родителями месяц назад. С тех пор знаменитая plus-size-модель часто рассказывает поклонникам обо всех трудностях, с которыми сталкиваются родившие женщины.

    «Никто не говорит о восстановлении и трудностях, через которые проходят мамы. Все это тяжело. Невероятно, с какими препятствиями мы все сталкиваемся, когда говорим о том, через что действительно проходят женщины», – признается она.

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