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    Фото

    Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото

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    Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото

    Вика из группы НеАнгелы отправилась в новое путешествие - на этот раз по Европе

    Начала Виктория с колоритного немецкого города Франкфурт. На своей странице в Instagram она выложила атмосферные кадры с так называемого моста любви, который весь увешан замочками с именами влюбленных.

    Для прогулки певица выбрала длинный черный пуховик и полосатый черно-белый шарф, дополнив образ коричневой поясной сумкой.

    Лучезарная красотка красиво позировала на мосту, а за ее спиной открывается живописный вид на город и собор.

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    Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото
    Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото
    Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото
    Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото

    «У меня праздник 14 февраля продолжается на мосту Любви. Отсюда открывается роскошный вид на Франкфурт с виднеющимся собором. Мост пока не падает от огромного количества замков, это обнадеживает. Дай Бог ему долгой любовной жизни. А вы когда нибудь вешали замочки в знак вечной любви? P.S. А впереди у нас небольшое, но насыщенное европейское путешествие », - поделилась счастливая Смеюха.

    знаменитости фотография певица праздник Instagram мост
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