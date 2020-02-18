Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вика из группы НеАнгелы отправилась в новое путешествие - на этот раз по Европе

Начала Виктория с колоритного немецкого города Франкфурт. На своей странице в Instagram она выложила атмосферные кадры с так называемого моста любви, который весь увешан замочками с именами влюбленных.

Для прогулки певица выбрала длинный черный пуховик и полосатый черно-белый шарф, дополнив образ коричневой поясной сумкой.

Лучезарная красотка красиво позировала на мосту, а за ее спиной открывается живописный вид на город и собор.

«У меня праздник 14 февраля продолжается на мосту Любви. Отсюда открывается роскошный вид на Франкфурт с виднеющимся собором. Мост пока не падает от огромного количества замков, это обнадеживает. Дай Бог ему долгой любовной жизни. А вы когда нибудь вешали замочки в знак вечной любви? P.S. А впереди у нас небольшое, но насыщенное европейское путешествие », - поделилась счастливая Смеюха.