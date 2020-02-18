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    Шоу-биз

    Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу

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    <p>Организаторы шоу приоткрыли занавес и рассказали еще одну долгожданную новость</p> <div></div> - Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу

    Организаторы шоу приоткрыли занавес и рассказали еще одну долгожданную новость

    Первое в Украине варьете продолжает удивлять гостей сюрпризами

    20 февраля самая сексуальная украинская певица Даша Астафьева станет звездной гостьей эротического шоу-варьете «Рояль». Для выступления певица готовит специальный номер. Постановщики обещают, что гости будут приятно удивлены - они откроют для себя новое амплуа певицы.

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    Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу
    Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу
    Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу
    Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу

    «Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг», – делится Даша Астафьева.

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