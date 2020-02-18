Даша Астафьева станет звездной гостьей откровенного шоу



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Организаторы шоу приоткрыли занавес и рассказали еще одну долгожданную новость

Первое в Украине варьете продолжает удивлять гостей сюрпризами

20 февраля самая сексуальная украинская певица Даша Астафьева станет звездной гостьей эротического шоу-варьете «Рояль». Для выступления певица готовит специальный номер. Постановщики обещают, что гости будут приятно удивлены - они откроют для себя новое амплуа певицы.

«Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг», – делится Даша Астафьева.