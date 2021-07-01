Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

Рекордсмен был женат в течение 75 лет

112-летний Эмилио Флорес Маркес (Emilio Flores Marquez) из Пуэрто-Рико вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире из ныне живущих и раскрыл секрет долголетия. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Маркес родился на северо-востоке острова Пуэрто-Рико 8 августа 1908 года. Мужчина был самым старшим из 10 детей в семье. Он работал на семейной тростниковый ферме, занимался поливом и сбором урожая. «Поскольку я был самым старшим, я не только работал на ферме, но и заботился о своих братьях и сестрах», — рассказал пуэрториканец.

Рекордсмен был женат в течение 75 лет, пока его супруга Андреа Перес (Andrea Perez) не умерла в 2010 году. У них родилось четверо детей, двое из которых живы и продолжают заботиться об отце. Также у мужчины пять внуков и пять правнуков.

По словам пуэрториканца, секрет его долголетия в том, что он всегда выбирал любовь, а не ненависть. «Мой отец воспитал меня в любви и научил любить всех вокруг. Он научил меня и моих братьев и сестер делать добро и делиться», — сказал он.

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