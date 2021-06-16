90-летняя бабушка из Японии похудела и стала фитнес-тренером (фото)

Пенсионерка нашла свое призвание

Большинство людей в 90 лет едва ли может ходить, не говоря уже о физических упражнениях, но японка Такисима Мика не только ежедневно тренируется, но и работает фитнес-инструктором в тренажерном зале.

Бодрая пенсионерка, которой 15 января исполнилось 90 лет, активнее большинства 20-летних. Она является старейшим инструктором по фитнесу в Японии, а также благодаря своей отличной физической форме, позитивному настрою и заразительной улыбке она стала настоящей знаменитостью, известной практически всем жителям страны.

Однако Такисима не всегда была такой: ее трансформация началась, когда ей было уже за 60. Когда-то она была полной и не проявляла никакого интереса к каким-либо упражнениям. Но случайный комментарий мужа о ее весе, все кардинально изменил, пишет Odditycentral.

«В те дни я была довольно пухленькой, например, размер моих брюк был вдвое больше, чем сейчас. И все же я упорно отказывалась признать, что у меня есть избыточный вес. Но однажды муж прокомментировал мой вес, и тогда я решила пойти в спортзал», — вспоминает Такисима.

Несмотря на то, что пожилая женщина достигла своей первоначальной цели и похудела на 15 килограммов, она продолжала тренироваться, поскольку вновь обретенная любовь к фитнесу помогла ей поставить перед собой новые цели.

Японка стала инструктором по фитнесу только в 87 лет, после того, как ее собственный тренер и владелец спортзала Power Aging предложил ей работу. Хотя из-за пандемии Такисима могла проводить занятия фитнесом в зале только раз в неделю, она старалась оставаться в форме, придерживаясь своего обычного графика тренировок и диеты.

У 90-летней женщины довольно интересный график: она ложится спать около 11 часов вечера и просыпается в три часа ночи (да-да, она спит всего четыре часа). Затем она совершает 4-километровую прогулку в одну сторону, 3-километровую пробежку и километровую прогулку обратно. Потом плотно и сбалансировано завтракает, выполняет работу по дому, делает растяжку и смотрит телевизор. Такисима всегда ест на обед что-то легкое, чтобы ее не клонило в сон, а вот ужинает плотно, обязательно с бокалом вина. Перед сном японка тренируется, а потом оттачивает свои знания английского языка.

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