Украинская певица растрогала сеть кадрами с новорожденным

Умиленные подписчики засыпали Анастасию поздравлениями и теплыми словами

Певица Анастасия Приходько изрядно поразила всех, признавшись, что стала мамой в третий раз. Свою беременность певица тщательно скрывала, однако сейчас начинает потихоньку делиться информацией и уже познакомила поклонников с малышом. Теперь же артистка поделилась невероятно нежным видео с новорожденным.

Трогательный видеоролик она опубликовала в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

«Мамина любовь. Мамина радость. Мамино счастье. Нет ничего ароматнее в мире, чем запах младенца. Мне кажется, мама запоминает его на всю жизнь, согласны?» - поделилась эмоциями звездная мама.

Ранее «Скотч» сообщал, что американка показала эффективный способ, как подобрать идеальный размер бюстгальтера.

Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

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