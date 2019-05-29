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    Жизнь

    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата

    • Розсилка
    Томас Маркл с женой - Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Томас Маркл с женой

    Томас Маркл уверен, что сестра оставила его без поддержки

    На днях сводный брат герцогини Сассекской Томас признался, что его жизнь находится на самой низшей точке и все из-за того, что он оказался в центре внимания прессы без поддержки венценосной родственницы. Теперь каждый его шаг, каждое слово в его городе рассматривается под микроскопом, люди говорят и то, что было, и чего не было.

    Из-за слабого зрения он был вынужден отказаться от работы стекольщика, которая приносила неплохой доход, и найти новую работу он не может – все отказываются принимать в свой коллектив человека, о котором постоянно что-то говорят и что-то пишут.

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    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
    Счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата

    Это, по словам Томаса Маркл, привело к тому, что он его невеста Дарлин, ее сын и дев собаки оказались бездомными. Они вынуждены снимать номер в гостинице, что сильно бьет по карману, потому что никто в городе не хочет сдавать им дом.

    «Это не просто нижняя точка в жизни, это страшно, это действительно неудобно иметь такое неопределенное будущее», — приводит слова мужчины издание Еxpress.co.

     

    Меган Маркл
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