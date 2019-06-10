Сергей Никитюк первым поздравил Аллу Костромичеву с днем рождения



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Сергей Никитюк

Эксперт проекта решил поздравить коллегу заранее

Во вторник, 11 июня, прекрасной Алле Костромичевой исполнится 33 года. У ведущей Нового канала будет разрываться телефон, а соцсети пестреть сотнями поздравлений. Чтобы не слиться с потоком поздравляющих, самый ироничный эксперт «Топ-модели по-украински» Сергей Никитюк поздравил именинницу за день до праздника.

«Алла – Топ-модель, Мать, Ведущая, Бизнес-вуман, Партнер по съемкам, Худышка с аппетитом льва! – написал Никитюк под их общим с Костромичевой фото. – Я еще могу насобирать разных эпитетов, но это уже для личного поздравления. С днем рождения! (Если что, то я помню, что Твой день завтра, просто хотел быть первым) Не останавливайся! Живи на полную!»

Уже по сложившейся традиции, свой день рождения Алла Костромичева начнет праздновать в полночь. Несколько лет подряд ведущая закатывает в Киеве грандиозные вечеринки в ночь перед своим днем. Алла сама придумывает тему для праздника и проводит все на высшем уровне. К примеру, в прошлом году гости ведущей попали в джунгли, где царили мистика и колдовство.

На этот раз Алла Костромичева решила устроить вечеринку под кодовым названием #alladivаparty. И даже разыграла в своем Instagram пригласительные на праздник. Чтобы попасть на тусовку к Алле, нужно выложить фото или видео в образе, в котором вы планируете прийти на вечеринку. Дресс-код для девушек: divas, grotesque, epatage, disco.Для парней: divas, Drag Queens, grotesque, épatage, сатира, скандал, знаменитости. И подписать пост: «хочу к @alla на #alladivаparty». До начала вечеринки осталось несколько часов. Победителей Алла выберет лично. Так что поторопитесь!