Сергей Притула признался, о чем его попросил отец перед смертью



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Украинский телеведущий рассказал о последних днях жизни своего отца

Сергей Притула рассказал о трагедии, которая произошла в его семье в 2005 году. Его отец умер от рака. По словам шоумена это произошло очень быстро.

«Боли в спине списывались на постоянное нахождение за рулем, а кашель на что-то временное. А потом пришли те ужасные анализы. Последняя стадия и саркома позвоночника. Мы делали все возможное и невозможное, но чудес не бывает. Если бы это все было диагностировано раньше», - так начал свой пост в соцсети шоумен.

Также Притула отметил, что отец понимал неотвратимость процессов и то, что он умирает.

«Для меня отец был эталоном настоящего мужчины. Не скис, не ныл, не плакал. За три дня до смерти вызвал нас со старшим братом на мужской разговор. Дал наставления о жизни, попросил заботиться о маме, отчитался об отсутствии долгов и попросил, чтобы подобный баланс средств в семейных бюджетах был для нас правилом! Своего десятилетнего сына, которого мой отец так и не увидел, я воспитываю опираясь на множество тезисов из того разговора.» - вспоминает Притула.