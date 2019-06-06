Сергею Притуле признались в любви



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Девушка разоткровенничалась во время съемок «Хто зверху»

Работа над новым сезоном «Хто зверху» кипит вовсю. Одной из участниц женской команды на этот раз стала звезда «Лиги смеха» и «Женского Квартала» Анастасия Оруджова. Во время нового конкурса проекта «Правда чи брехня?» девушка решила открыть душу.

По правилам, двое участников – один из мужской команды Сергея Притулы, а другой из «девчачьей» команды Леси Никитюк – рассказывают о себе невероятный факт, а другому нужно угадать - выдумка это или нет. Настя шокировала своего оппонента Александра Стоянова откровенным признанием.

«Много лет назад я была влюблена в… Сергея Притулу, - заявила девушка со сцены, - его развивающийся хвост (в то время Сергей носил длинные волосы) и вышиванка не давали мне покоя. Спасибо за это утреннему «Подъему»!»

Когда Настя повернула к зрителям табличку с надписью «Правда», Сергей Притула был тронут и даже подошел поцеловать девушке руку и обнять ее.

За кулисами Настя призналась, что не теряет надежды.

«Вообще отношения у нас очень близкие, но с моей стороны, - добавила юмористка, - А со стороны Сергея их пока не существует. Но, думаю, это факт поправимый (даже не улыбается она). И я над этим начинаю усиленно работать. До сих пор помню эти бабочки в животе при виде его развевающихся волос и потрясающих губ!»