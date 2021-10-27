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    Сергей Жадан завел кота (фото)

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    Писатель Сергей Жадан вместе с семьей - Сергей Жадан завел кота (фото)
    Писатель Сергей Жадан вместе с семьей
    facebook.com/serhiy.zhadan

    Жизнь была призрачной, эфемерной и лишенной логики, – прокомментировал изменения в жизни писатель

    Известный украинский писатель Сергей Жадан опубликовал в своем Фейсбуке семейное фото. На снимке позируют сам писатель, жена Ирина, дочь Мария и кот.

    Так, писатель признался, что они семьей решились завести питомца и теперь не представляют, как жили до этого момента.

    «Страшно сказать, но несколько месяцев назад мы жили без кота. Должен признать, что жизнь была призрачной, эфемерной и лишенной логики», – подписал фото Сергей Жадан.

    facebook.com/serhiy.zhadan
    facebook.com/serhiy.zhadan

    Напомним Сергей Жадан и Ирина Куницына поженились в 2009 году в Харькове.

    Как известно, Сергей уже был женат с режиссером харьковского театра «Арабески» Светланой Олешко. У них есть общий сын Иван.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: семья кот Сергей Жадан
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    Сергей Жадан завел кота (фото)