Сергей Жадан завел кота (фото)

Жизнь была призрачной, эфемерной и лишенной логики, – прокомментировал изменения в жизни писатель

Известный украинский писатель Сергей Жадан опубликовал в своем Фейсбуке семейное фото. На снимке позируют сам писатель, жена Ирина, дочь Мария и кот.

Так, писатель признался, что они семьей решились завести питомца и теперь не представляют, как жили до этого момента.

«Страшно сказать, но несколько месяцев назад мы жили без кота. Должен признать, что жизнь была призрачной, эфемерной и лишенной логики», – подписал фото Сергей Жадан.

facebook.com/serhiy.zhadan

Напомним Сергей Жадан и Ирина Куницына поженились в 2009 году в Харькове.

Как известно, Сергей уже был женат с режиссером харьковского театра «Арабески» Светланой Олешко. У них есть общий сын Иван.

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