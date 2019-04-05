Шарлиз Терон призналась, что вновь готова к отношениям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шарлиз Терон

Похоже, слухи о тайном романе с Брэдом Питтом положительно подействовали на Шарлиз Терон

Актриса хоть и опровергла романтические отношения с коллегой, но призналась, что наконец готова к новым любовным приключениям. Правда, шансы есть только у тех, кто не побоится проявить инициативу.

«Я была одна почти десять лет, это срок! Просто кому-то нужно "отрастить яйца" и подойти ко мне. Сейчас я доступна как никогда», — заявила актриса на презентации своего нового фильма «Та ещё парочка» в Лас-Вегасе. «Это действительно так», — подтвердил сказанное её партнер по комедийному экшну Сет Роген. «Да-да, я ясно дала понять», — добавила голливудская красотка. Кстати, российская премьера «Той ещё парочки» состоится 23 мая.

Напомним, что самые продолжительные отношения связывали Шарлиз Терон с актером Стюартом Таунсендом — пара встречалась с 2002 по 2010 год. В конце 2013 «взрывная блондинка» нашла себе парня в лице сурового Шона Пенна, они даже собирались пожениться, но неожиданно расстались в 2015 году. Впрочем, отсутствие постоянного мужчины не помешало актрисе познать радость материнства: в 2012 году она усыновила малыша Джексона из ЮАР, а спустя 3 года в её семье появился еще один темнокожий ребенок — девочка Августа.

Джерело: popcornnews