Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет
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Розсилка
Шер
plin.ru
Певица перерыла все гардеробные и шкафы и не нашла свой легендарный черный топ
Топ с черепом и костями, который был потерян, певица Шер одела впервые в 1985 году. Расстроенная Шер поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Twitter:
«Моя футболка пропала. Та самая - черная с белым пиратом (черепом и скрещенными костями). Носила ее 30-40 лет. Это мой любимый предмет гардероба»,- написала певица и заявила, что пошла молиться Святому Антонию, который помогает найти то, что потеряешь.
По словам артистки, последний раз она ее одевала в апреле прошлого года.
Джерело: Hello!