  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет

    • Розсилка
    Шер&nbsp; - Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет
    Шер 
    plin.ru

    Певица перерыла все гардеробные и шкафы и не нашла свой легендарный черный топ

    Топ с черепом и костями, который был потерян, певица Шер одела впервые в 1985 году. Расстроенная Шер поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Twitter:

    «Моя футболка пропала. Та самая - черная с белым пиратом (черепом и скрещенными костями). Носила ее 30-40 лет. Это мой любимый предмет гардероба»,- написала певица и заявила, что пошла молиться Святому Антонию, который помогает найти то, что потеряешь.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет
    Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет
    Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет
    Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет

    По словам артистки, последний раз она ее одевала в апреле прошлого года.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ