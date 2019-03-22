Шер потеряла любимую футболку, которую носила более 30 лет



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Певица перерыла все гардеробные и шкафы и не нашла свой легендарный черный топ

Топ с черепом и костями, который был потерян, певица Шер одела впервые в 1985 году. Расстроенная Шер поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Twitter:

«Моя футболка пропала. Та самая - черная с белым пиратом (черепом и скрещенными костями). Носила ее 30-40 лет. Это мой любимый предмет гардероба»,- написала певица и заявила, что пошла молиться Святому Антонию, который помогает найти то, что потеряешь.

По словам артистки, последний раз она ее одевала в апреле прошлого года.

Джерело: Hello!