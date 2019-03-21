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    Шоу-биз

    Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Знаменитости снялись в рекламе очков

    Несколько часов назад Дженнифер дала новый комментарий по поводу своей помолвки с Алексом Родригесом, а вскоре после этого в сети появились новые совместные фото пары из рекламной кампании.

    «Все, что мы делаем, мы делаем вместе. Он знает мои мечты, и я знаю его мечты, и вместе мы чувствуем себя сильнее... Мы постоянно поддерживаем друг друга в наших стремлениях и думаем о том, что могли бы сделать вместе», - такими словами несколько часов назад прокомментировала Дженнифер Лопес свой союз с Алексом Родригесом изданию People, добавив, что сейчас она очень счастлива.

    Пара действительно практически все делает вместе: Алекс сопровождает Дженнифер на тренировках и прогулках, во время выходов в свет и на отдыхе. А теперь - снялся вместе с возлюбленной в новой промо-кампании австралийского бренда очков Quay Australia.

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    Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании
    Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании
    Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании
    Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании
    Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись вместе в рекламной кампании

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    Джерело: Hello!

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