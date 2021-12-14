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    Сиквел «Секса в большом городе» обвалил акции производителя спортоборудования

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    HBO предупреждала компанию о том, что использует в сериале их велотренажер - Сиквел «Секса в большом городе» обвалил акции производителя спортоборудования

    HBO предупреждала компанию о том, что использует в сериале их велотренажер

    Фото: кадр из сериала

    Компания представила видеоопровержение смерти Криса Нота после занятия на их велотренажере

    В США после премьеры продолжения сериала Секс в большом городе акции компании-производителя спортоборудования Peloton, показанного в первой серии, упали более чем на 13%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    Так, падение стоимости ценных бумаг произошло 10 декабря – на второй день после выхода первых двух серий картины И просто так.

    Причиной тому стала смерть мужа главной героини Кэрри Брэдшоу мистера Бига (Крис Нот) от инфаркта после занятия на велотренажере Peloton.

    В связи с произошедшим руководство компании выступило с заявлением, что HBO предупреждала о том, что использует в своем сериале велотренажер их производства, однако не уточнила, каким именно образом.

    Также накануне Peloton выпустила ролик под названием Он жив с участием Криса Нота, который предлагает партнерше позаниматься на велотренажере Peloton, а голос за кадром рассказывает о пользе таких тренировок.

    Напомним, Сара Джессика Паркер пришла на премьеру картины «И просто так…» – продолжение сериала «Секс в большом городе» – с мужем и единственным сыном. Для презентации актриса выбрала наряд одного из самых любимых дизайнеров – Oscar de la Renta.

    Теги: актриса актер компания
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    Сиквел «Секса в большом городе» обвалил акции производителя спортоборудования