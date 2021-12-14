Сиквел «Секса в большом городе» обвалил акции производителя спортоборудования

HBO предупреждала компанию о том, что использует в сериале их велотренажер

Компания представила видеоопровержение смерти Криса Нота после занятия на их велотренажере

В США после премьеры продолжения сериала Секс в большом городе акции компании-производителя спортоборудования Peloton, показанного в первой серии, упали более чем на 13%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Так, падение стоимости ценных бумаг произошло 10 декабря – на второй день после выхода первых двух серий картины И просто так.

Причиной тому стала смерть мужа главной героини Кэрри Брэдшоу мистера Бига (Крис Нот) от инфаркта после занятия на велотренажере Peloton.

В связи с произошедшим руководство компании выступило с заявлением, что HBO предупреждала о том, что использует в своем сериале велотренажер их производства, однако не уточнила, каким именно образом.

Также накануне Peloton выпустила ролик под названием Он жив с участием Криса Нота, который предлагает партнерше позаниматься на велотренажере Peloton, а голос за кадром рассказывает о пользе таких тренировок.

Напомним, Сара Джессика Паркер пришла на премьеру картины «И просто так…» – продолжение сериала «Секс в большом городе» – с мужем и единственным сыном. Для презентации актриса выбрала наряд одного из самых любимых дизайнеров – Oscar de la Renta.