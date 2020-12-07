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    Жизнь

    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото

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    43-летняя модель Марсела Иглесиас - «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    43-летняя модель Марсела Иглесиас
    Фото: @marcelaiglesiashollywood

    У парня диагностировали искривление перегородки

    Женщина с внешностью куклы Барби убедила своего ребенка сделать ринопластику, чтобы выглядеть красивее на фотографиях в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

    43-летняя Марсела Иглесиас потратила $81 тысячу на пластические операции, чтобы достичь желаемой внешности. По ее словам, теперь незнакомцы постоянно принимают ее за девушку ее 19-летнего сына Родриго.

    Недовольный своим лицом парень уже делал уколы ботокса в кончик носа, чтобы ноздри выглядели уже. «Он заявил, что ему не нравится форма его носа. Я считаю, что пластика поможет ему чувствовать себя увереннее, когда он будет фотографироваться», — поделилась Иглесиас.

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    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото
    «Силиконовая Барби» из Аргентины заставила сына сделать пластику ради красивых фото

    Кроме того, недавно у Родриго диагностировали искривление перегородки. После уговоров матери он решил, что операция не только к лучшему изменит его внешность, но и в будущем поможет ему беспрепятственно дышать.

    «Мой самый большой страх — это то, что он придет после пластики и скажет: «Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не приняла в этом участия!». Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына», — заключила Иглесиас.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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