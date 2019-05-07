Скандально известный отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына



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74-летний Томас Маркл рад, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо

Сын принца Гарри и Меган Маркл родился в понедельник, 6 мая, в 5:26 утра. Отец герцогини Сассекской прокомментировал появление на свет внука.

Имя Томаса Маркла в сообщении Букингемского дворца упомянуто не было. Однако 74-летний отец Меган выступил с собственным заявлением.

«Я рад слышать, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Я горжусь, что мой новый внук родился в британской королевской семье и я уверен, что когда он вырастет, то будет служить короне и народу Британии с честью и достоинством», – говорится в сообщении.

«Да благословит ребенка Бог! Я желаю ему здоровья, счастья и поздравляю свою милую дочь герцогиню Меган и принца Гарри, и да храни Господь королеву!», – завершается послание.

Напомним, что отношения Томаса с дочерью стали напряженными после того, как он позировал для папарацци во время подготовки к королевской свадьбе в Виндзоре в прошлом году. Спустя несколько дней после того, как эти фото попали в прессу, пришло сообщение, что у отца Меган случился инфаркт и он на венчание не приедет. Таким образом, из всех членов семьи невесты на свадьбу приехала только ее мать Дория Регланд, пишет Mirror.