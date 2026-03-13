«Пройняло до мурах». Рятувальник заграв на саксофоні та розчулив українців (відео)

Українці оцінили гру рятувальника на саксофоні та були вражені його талантом

В одній з пожежних частин столиці заграла джазова мелодія замість тривоги

ДСНС розкрило таланти своїх рятувальників. Один з надзвичайників заграв на саксофоні, виконавши вишукану джазову мелодію. Українці були вражені таким виконанням та поділилися враженнями в коментарях під дописом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС.

Як пишуть в ДСНС відео з надзвичайником, який грає на саксофоні було зняте в одній з пожежних частин Києва. «Поки одні на варті безпеки, інші дарують Києву справжній джазовий настрій. В одній з пожежних частин Києва звучала не тривога, а неймовірний саксофон від оркестру ДСНС», – йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як рятувальник професійно грає на саксофоні, а довкола лунає джазова мелодія. «Наші надзвичайні – талановиті в усьому!» – додають у ДСНС.

Українці також оцінили гру саксофоніста та були вражені талантом рятувальника. Серед коментарів українців було захоплення та вдячність рятувальнику за його гру. Адже деякі користувачі, які натрапили на це відео, змогли відволіктися від реалій війни та насолодитися музикою й грою оркестру ДСНС:

«Ви надзвичайні в усьому».

«Неймовірно, пройняло до мурах прям».

«Як же це гарно».

Українці були вражені грою рятувальника фото: скриншот Іnstagram/dsns_ukraine/

«Неймовірний талант. Дуже круто».

«Боже, як це красиво!»

Користувачі відволіклися від реалій війни та насолодилися музикою оркестру ДСНС фото: скриншот Іnstagram/dsns_ukraine/

«Дніпропетровщина, тривога, правила 2 стін, поруч дитина, щоб відволіктися від жахливих звуків прольоту шахеда зайшла в інсту і зразу ваше відео... Дякую... До сліз. В саме серце. На шматки всі страхи... Мелодія віри, надії, болю, стійкості, гордість за кожного хто виборює. Хай буде наша мирна весна».

Також повідомлялося, рятувальники ДСНС приєдналися до популярного тренду в TikTok і станцювали для соцмережі. У відео рятувальники виконують танець під композицію Naughty Boy ft. Sam Smith La La La. Ролик уже зібрав понад 1,3 млн переглядів, 133 тис. вподобань і майже 1500 коментарів. Користувачі соцмереж активно коментують відео рятувальників.