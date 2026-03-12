Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)

Шиншила стала розрадою та моральною підтримкою для військових на фронті

Військові комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону на Харківщині прихистили незвичайну тварину. ЗСУ врятували шиншилу на ім’я Соня, яка тепер живе з ними. Про це пише «Главком» із посиланням на допис 7 прикордонного Карпатського загону.

Як розповіли у загоні, шиншила залишилася в населеному пункті біля лінії бойового зіткнення. «Колишні господарі евакуювалися з населеного пункту, який знаходиться майже на лінії бойового зіткнення. У поспіху просто відчинили клітку і залишили тварину. Соню знайшли військові із взаємодіючої структури, а згодом передали прикордонникам «Шквалу», – йдеться у повідомленні.

Шиншила доволі вимоглива тварина, адже їй не можна мочити своє густе хутро, до того ж вони чутливі до шуму. А опинитися поруч із лінією бойового зіткнення – це серйозний стрес для неї.

Однак завдяки військовим тепер Соня перебуває у безпеці та має усе необхідне для комфортного життя. «Тепер у Соні все інакше. В укритті сухо, є їжа, регулярні піщані ванни і головне – турбота», – розповіли у загоні.

Однак незабаром шиншилу забере один із бійців «Шквалу», він зі Львівщини. Тож вона буде евакуйована у більш безпечне та тихе місце. Наразі Соня насолоджуються життям та навіть бере «гонорари» у військових за психологічну підтримку у вигляді спеціального корму, насіння та печива.

Також повідомлялося, Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами. На світлинах українські військові зображені разом зі своїми чотирилапими друзями – котами та собаками. Зворушливі знімки вже розлетілися мережею. Українські військові у соцмережах часто діляться подібними фотографіями, показуючи нерозривний зв'язок між захисниками та тваринами, які стали для них справжніми талісманами, джерелом розради та моральної підтримки.