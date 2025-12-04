Головна Країна Суспільство
Переваги життя у Франції. Українка розповіла, як країна ставиться до своїх мешканців

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
У Франції усі, хто потребує безплатної їжі, може її отримати, а також засоби гігієни та місце для ночівлі
Одна з переваг життя у Франції – це безпечна оренда житла

Українка Ірина, яка живе у Франції, розповіла про переваги життя у цій країні. Вона також зізналася, що у Франції є річ, яка усіх дратує, однак їй це подобається. Про це вона розповіла у своєму блозі в Тiktok, пише «Главком».

За словами Ірини, їй подобається бюрократія у Франції. Хоча для неї це неочікувано, вона пояснює таке уподобання певними перевагами. «Багато хто скаржиться, що у Франції дуже довго чекати будь-які документи, що до лікаря не потрапиш… Я також не люблю довго чекати, але давайте подивимося на це з іншого боку», – сказала жінка.

Ірина вважає, що Франція є соціальною країною, яка піклується про своїх громадян. Навіть за наявності можливої корупції в країні, французи від цього не страждають. Ще однією перевагою життя у Франції українка назвала те, що рахунок за медичне обслуговування пацієнтам надсилають лише після надання допомоги та лікування. Також вона зауважила, що можна не перейматися за свої кошти, які зберігаються у банку Франції, тому що всі платежі перевіряються.

Крім цього, усі, хто потребує безплатної їжі, може її отримати, а також засоби гігієни та місце для ночівлі. Ще, за словами українки, у Франції безпечно орендувати квартиру. Річ у тім, що орендарі в цій країні захищені, тому їх ніхто не може виселити без вагомих причин, навіть через втрату роботи. Захист стосується й прав людини, яка працює. «І, як на мене, це дійсно плюс. А довге очікування та купа паперів – це просто ціна, яку люди платять за безпеку», – пояснила Ірина.

Раніше «Главком» писав про те, українка розповіла про недоліки життя в Ірландії. Тамара Бабенко живе в Ірландії майже рік, за цей час їй вдалося помітити значні недоліки цієї країни. За її словами, одним з них є погана погода в Ірландії. Крім цього, на думку Тамари Бабенко, в Ірландії «жахлива» медицина.

Повідомлялося, як українська підприємиця і блогерка Софія Ванівська порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні. Українка опублікувала відео своїх візитів до магазинів. Вона відвідала в Польщі супермаркет мережі Lidl, а в Україні – «Сільпо». Результат експерименту шокував дівчину.

