Харків'янка знайшла у власній квартирі 900 кажанів (фото)

Рукокрилі зимували на балконі харків’янки протягом років

У Харкові врятували 900 кажанів. Рукокрилі роками зимували на балконі однієї з квартир міста, де їх виявила власниця оселі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Як з'ясувалося власниця балкона, де жили кажани, знала про їх існування, однак вони її не турбували. Але у лютому тварини почали вилазити зі своєї схованки, через що почала руйнуватися обшивка балкона.

У Харкові врятували кажанів, які зимували у квартирі фото: скриншот Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Тому харків’янка звернулася до центру, який рятує та дбає про кажанів. Тож фахівці обережно дістали всіх тварин та безпечно транспортували до центру. «З плином роботи стало зрозуміло, що під обшивкою ховається велика колонія рудих вечірниць, тож нам необхідно було якомога швидше їх врятувати. А потім почались дні нон-стоп роботи із рукокрилими», – розповіла у центрі.

Вечірниці були в непоганому стані, однак деякі з них потребували допомоги. «Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим та голодним. Загалом нам вдалось врятували більше 900 рудих вечірниць», – йдеться у повідомленні.

Врятованих кажанів нагодували та надали їм першу допомогу фото: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Тепер рукокрилі будуть закінчувати свою зимівлю у центрі в холодній кімнаті. Фахівці зауважили, що завдяки відповідальності власниці балкона вдалося врятувати червонокнижних тварин.

Також повідомлялося, військові комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону на Харківщині прихистили незвичайну тварину. ЗСУ врятували шиншилу на ім’я Соня, яка тепер живе з ними. Як розповіли у загоні, шиншила залишилася в населеному пункті біля лінії бойового зіткнення.

До слова, у хаті буковинки живе 150-кілограмовий кабан на ім’я Гудочок. Маленького п’ятикілограмового малюка вона привезла зі Снятина, і відтоді він став повноправним мешканцем її дому. Вікторія давно мріяла про мініпіга. Після переїзду до села в Чернівецькій області вирішила здійснити задум і знайшла у Facebook чоловіка, який розводив свиней. Утім, мініпігом Гудочок так і не став