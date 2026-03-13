Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал

Дизайнерку звинувачують у незаконному використанні робіт майстрині протягом семи років

Українську дизайнерку Кацьянову Юлію звинувачують у плагіаті. Майстриня представила в Омані нову колекцію свого одягу з петриківським розписом, однак деякі візерунки на ньому належать художниці Галині Назаренко. Про це розповіла майстриня з петриківського розпису Оксана Косміна передає «Главком».

За словами Оксани Косміною, на одягу колекції Кацьянової Юлії зображений розпис, який належить майстрині Галині Назаренко. Ця художниця родом із Дніпропетровщини. «Одна з найбільш активних і знаних сучасних петриківських майстринь, має в доробку кілька десятків виставок, зокрема близько 25 персональних, у багатьох країнах світу – Україні, Франції, Болгарії, США, Канаді, Грузії, Білорусі, Кувейті, Узбекистані, Китаї, Туркменістані, Іспанії, Греції, Нідерландах. Після виставок у Франції її прийняли до Асоціації сучасного мистецтва міста Морестель», – розповіла Оксана Косміна про свою ученицю.

Майстриня Галина Назаренко зробила свій малюнок ще у 2009 році фото: Oksana Kosmina/Facebook

Як пише авторка допису, цей малюнок був створений ще у 2009 році, однак дизайнерка використовує без дозволу цей малюнок вже протягом багатьох років. «Разом з іншими її роботами цей малюнок виставлявся на виставках в Парижі, Болгарії та Україні. У 2017 році пані Галина зробила футболку з цим малюнком. У 2019 році Кацьянова Юлія без дозволу бере цей малюнок і починає використовувати в «своїх» дизайнерських речах. Впродовж 7 років (з 2019 по 2026) вона виставляє цей виріб на різних дефіле і носить його сама, позуючи перед камерами», – написала майстриня.

Малюнок Галини Назаренко (справа) та показ колекції дизайнерки Кацьянової Юлії 2026 року в Омані (зліва) колаж: glavcom.ua

Після цього малюнок Галини Назаренко з’явився знову в колекції Кацьянової Юлії, який вона представила цьогоріч в Омані. Як стверджує Оксана Космінана, дефіле цієї колекції відбулося під патронатом МЗС України та посла Ольги Селих. Коментарів зі сторони Кацьянової Юлії не було, зокрема у свої соцмережах вона не висвітлювала це питання.

