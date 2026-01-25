Українка розповіла про життя в одному з найхолодніших міст світу

Катерина Куліковська з Дніпра вже восьмий рік живе на Алясці

Щоб відмінили заняття у школах, надворі має бути -50

Українка Катерина Куліковська з Дніпра вже восьмий рік живе на Алясці. Місто Фербенкс, де вона мешкає, скували морози. Вже третій тиждень температура тут не піднімається вище -30 градусів. Як інформує «Главком», у короткому відео Катерина розповіла, як вдається витримувати таку холоднечу.

«По-перше, школи ще працюють. Щоб відмінили заняття, треба, щоб було -50. Діти перестають гуляти на вулиці, коли температура опускається нижче -28 градусів. Обов’язково треба мати балаклаву чи шарф, який буде закривати їхнє дихання, рукавиці для холодної погоди, шапку тощо», – розповідає Катерина Куліковська.

Крім того, коли на дворі -35 градусів, майже ніхто з місцевих не виключає машину: інакше автівка потім не заведеться. «Навіть якщо ми їдемо до когось в гості й там 3-5-6 годин, то робимо так само», – додає авторка відео.

Хоча в місті є розетки, де можна підзарядити електромобіль. Це зокрема університети чи деякі магазини.

«Ну і найголовніше: не забувайте, що тут зовсім інша вологість. Так, відморозити руки теж можна, але сам холод ти відчуваєш трішки менше. Тут -30, як в Україні -15 приблизно», – підсумувала Катерина Куликовська.

