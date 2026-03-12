Кулеба звинуватив Шарія у скандалі з вібраторами навколо його родини

Подружжя вперше прокоментувало недавній скандал та хейт у їхню сторону

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував скандал, який торік розгорівся навколо його родини. Причиною хейту стало висловлювання нареченої ексміністра Світлани Павелецької про вібратори. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької.

Як пояснила, наречена Кулеби, її інтерв’ю, де вона запропонувала «обкластися вібраторами», коли немає опалення, було старим. Підприємиця стверджує, що її слова були вирізані з контексту.

«Воно було записане не тоді, коли вже були катастрофічні морози, відключення світла тощо. Воно було взагалі про інше. Мене не питали: «А що ви порадите українцям під час морозів?» Ні. Мене питали, які новинки є на світових виставках товарів для дорослих. Я просто через кому перелічила. Ну, вирізали те, що вирізали», – заявила Світлана Павелецька.

За словами Дмитра Кулеби, цей уривок з інтерв’ю його нареченої поширив Анатолій Шарій. «Це інтерв’ю через два місяці після запису помітив, передивився і помітив Анатолій Шарій, відомий «фанат» України й запустив це. Це реально людина, яка ненавидить Україну і все, що з нею пов’язано, прикриваючись боротьбою за «правильну Україну». І це вкинули всі російські ресурси, потім підхопили всі українські хейтери, що тригернуло людей, тому що всі були на межі», – вважає Кулеба.

Як і раніше зазначав Дмитро Кулеба, ця ситуація є прикладом спровокованої кампанії для того, щоб посіяти ненависть в українському суспільстві один між одним. «Бо вони знають, що не можна завоювати країну ззовні, якщо вона не знесилить себе зсередини», – додав ексміністр.

Цей інцидент Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька пережили разом: «Мені здається, що такі речі треба проходити разом. Будь-які подібні кризи. Бо якщо ви вдвох не здатні пройти важку кризу – значить, ви не створені один для одного», – вважає експосадовець.

Нагадаємо, підприємниця та кохана колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька запропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Інформація про це облетіла мережу 21 січня і отримала шквал критики. Проте є важлива деталь, яку не враховують хейтери.

Ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на критику своєї нареченої Світлани Павелецької через її висловлювання про інтимну альтернативу опаленню. Колишній посадовець звернувся до українців та дав їм кілька порад.