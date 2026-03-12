Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ексміністр Кулеба назвав дату свого весілля та пояснив, чому не святкуватиме цей день

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Кулеба розповів, як з нареченою обирали дату одруження
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба пояснив, чому шлюб не змінить нічого в його стосунках з нареченою

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незабаром одружиться зі своєю нареченою Світланою Павелецькою. Дипломат назвав дату розпису та розповів, чи планує з коханою святкувати цей день. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Дмитра Кулеби Славі Дьоміну.

За словами Дмитра Кулеби, шлюб нічого не змінить в його стосунках з Павелецькою. Однак він згодився на розпис заради майбутньої дружини.

«Я не думаю, що це щось змінює в наших стосунках. Я впевнений, що я не стану більше любити Свєту, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, якщо їй це дає додатковий приплив щастя і впевненості, то я щасливий робити її щасливою», – висловився ексміністр.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька одружаться 26 травня
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька одружаться 26 травня
фото: paveletskaya_svitlana/Instagram

Пара вже обрала дату розпису в «Дії», 26 травня Кулеба та Павелецька одружаться. Святкувань молодята не планують, навіть відзначати цей день, як річницю вони не будуть.

Для закоханих дата початку їхніх стосунків це 26 жовтня, коли вони почали жити разом. «Почали жити разом 26 жовтня, а одружуємося 26-го травня. Дуже зручно – ніколи не заплутаєшся. Завжди в голові одна цифра – 26», – сказав Дмитро Кулеба.

Також повідомлялося, Дмитро Кулеба прокоментував скандал, який торік розгорівся навколо його родини. Причиною хейту стало висловлювання нареченої ексміністра Світлани Павелецької про вібратори. За словами Дмитра Кулеби, цей уривок з інтерв’ю його нареченої поширив Анатолій Шарій.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис.

Читайте також:

Теги: Дмитро Кулеба шлюб одруження весілля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іво Бобул був здивований заявою Лілії Сандулеси про вимушений аборт
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
Сьогодні, 12:22
Христина Горняк близько двох років перебувала у шлюбі з Володимиром Остапчуком
«Повз на колінах». Христина Горняк поділилася, як Остапчук зізнався їй у зраді та просив пробачення
10 березня, 13:43
Іранський прапор розміщено серед руїн та уламків поруч зі зруйнованою житловою будівлею поблизу площі Фірдоусі в Тегерані
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
8 березня, 15:59
Кулеба пов’язав загострення у відносинах з передвиборчою кампанією Орбана
Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям
6 березня, 23:48
Про шлюб стало відомо лише через те, що Настя змінила прізвище у списках університету
Лукашенко видав онучку заміж: статки обранця вразили мережу
27 лютого, 09:22
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення
24 лютого, 19:15
Володимир Остапчук та Христина Горняк розлучилися у 2022 році
Ексдружина Остапчука звинуватила його у зраді та знущаннях
24 лютого, 13:14
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
20 лютого, 08:55
За словами подружжя, секрет довгого й щасливого шлюбу простий – турбота, взаємна підтримка і спільна праця
Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу
14 лютого, 21:15

Життя

Харків'янка знайшла у власній квартирі 900 кажанів (фото)
Харків'янка знайшла у власній квартирі 900 кажанів (фото)
Ексміністр Кулеба назвав дату свого весілля та пояснив, чому не святкуватиме цей день
Ексміністр Кулеба назвав дату свого весілля та пояснив, чому не святкуватиме цей день
Кулеба звинуватив Шарія у скандалі з вібраторами навколо його родини
Кулеба звинуватив Шарія у скандалі з вібраторами навколо його родини
Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)
Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)
Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом
Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом
Принца Вільяма та Кейт Міддлтон освистали протестувальники (відео)
Принца Вільяма та Кейт Міддлтон освистали протестувальники (відео)

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua