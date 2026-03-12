Ексміністр Кулеба назвав дату свого весілля та пояснив, чому не святкуватиме цей день

Дмитро Кулеба пояснив, чому шлюб не змінить нічого в його стосунках з нареченою

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незабаром одружиться зі своєю нареченою Світланою Павелецькою. Дипломат назвав дату розпису та розповів, чи планує з коханою святкувати цей день. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Дмитра Кулеби Славі Дьоміну.

За словами Дмитра Кулеби, шлюб нічого не змінить в його стосунках з Павелецькою. Однак він згодився на розпис заради майбутньої дружини.

«Я не думаю, що це щось змінює в наших стосунках. Я впевнений, що я не стану більше любити Свєту, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, якщо їй це дає додатковий приплив щастя і впевненості, то я щасливий робити її щасливою», – висловився ексміністр.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька одружаться 26 травня фото: paveletskaya_svitlana/Instagram

Пара вже обрала дату розпису в «Дії», 26 травня Кулеба та Павелецька одружаться. Святкувань молодята не планують, навіть відзначати цей день, як річницю вони не будуть.

Для закоханих дата початку їхніх стосунків це 26 жовтня, коли вони почали жити разом. «Почали жити разом 26 жовтня, а одружуємося 26-го травня. Дуже зручно – ніколи не заплутаєшся. Завжди в голові одна цифра – 26», – сказав Дмитро Кулеба.

Також повідомлялося, Дмитро Кулеба прокоментував скандал, який торік розгорівся навколо його родини. Причиною хейту стало висловлювання нареченої ексміністра Світлани Павелецької про вібратори. За словами Дмитра Кулеби, цей уривок з інтерв’ю його нареченої поширив Анатолій Шарій.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис.