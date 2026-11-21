Для Дів неділя стане нагодою приділити увагу дому, родині та особистому простору. Сонце у Стрільці підсвічує питання житла, побуту й внутрішньої опори. Можливо, виникне бажання щось змінити в оселі, обговорити сімейні плани або просто провести більше часу з близькими. Не намагайтеся зробити все за один день: іноді достатньо невеликої зміни, щоб відчути полегшення.

Місяць у Тельці після полудня створить символічний акцент на навчанні, подорожах і розширенні світогляду. Це гарний привід почитати, подивитися пізнавальний матеріал або спланувати майбутню поїздку. Увечері не варто перетворювати дискусію на змагання аргументів. Навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, співрозмовник має право на власний погляд.

🔮♍ Що прогнозують зірки Діві у неділю, 22 листопада

💼 Робота: краще обмірковувати довгострокові цілі та завершувати справи, які не потребують поспіху.

💰 Фінанси: витрати на дім і навчання варто планувати заздалегідь.

❤️ Кохання: спільні плани й спокійна розмова допоможуть відчути більше близькості.

😎 Настрій: зосереджений, із прагненням до порядку та нових вражень.

💡 Порада дня: залиште місце для спонтанності – не кожну приємну подію потрібно планувати.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.