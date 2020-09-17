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    Жизнь

    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)

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    Депутат от &laquo;Слуги народа&raquo; Юлия Гришина - «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    Депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина

    Политик продемонстрировала лук за 400 тыс. грн при средней зарплате парламентария в 40 тыс. грн в месяц

    Депутат от «Слуги народа» и председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина на заседание парламента 16 сентября пришла с узнаваемой сумкой YSL из последней коллекции. Стоимость именно такой в среднем размере и цвете - 2,290 долларов или 64,120 грн. Об этом сообщает специальная журналистка Анна Стешенко для «Парламент UA».

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    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)
    «Слуга народа» похвасталась в Раде браслетиком за $8 тысяч (фото)

    Кроме сумки YSL в модели Loulou, на запястье - уже культовый браслет Cartier Love, который есть на руке каждой второй звезды кино, сцены или модного редактора глянца. Стоимость такого украшения в желтом золоте на официальном сайте стартует от 6.000 фунтов или 218,690 грн. Такой аксессуар - это не просто предмет роскоши. Плоский браслет - это два полукруга, которые соединяются в одно целое и «символизируют суть настоящей любви», - говорится на сайте ювелирного дома.

    На безымянном пальце - сразу несколько колец. Наибольшая с камнем очень похожа на кольцо Damiani. Модель лаконичная и не меняется уже много лет. Стоимость такой стартует от 70.000 грн, в зависимости от каратности и чистоты бриллианта.

    В вторник, 15 сентября Гришина пришла в Раду не только в Cartier, а с украшением на шее украинского бренда Guzema. Такой золотой чокер с шариками в сети можно приобрести всего за 16.200 грн.

    депутат новости
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