  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады

    • Розсилка
    Депутат Верховной Рады, член группы &laquo;Доверие&raquo; Лариса Билозир - Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Депутат Верховной Рады, член группы «Доверие» Лариса Билозир
    facebook.com/annasteshenko

    Народная избранница продемонстрировала самую дорогая сумку в этом созыве

    Депутат Верховной Рады, член группы «Доверие» Лариса Билозир пришла на открытие новой сессии Верховной Рады с сумкой бренда Hermès Kelly за $10 тысяч. Об этом сообщает журналистка Анна Стешенко на своей странице в Фейсбуке.

    «Локация — 1 сентября, открытие новой сессии Верховной Рады. В руках Hermès Kelly, стоимость которой стартует от $10.000. Но чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако если очень хочется, то можно заказать ношеную за 10.572 евро. К слову, как сообщал Forbes, в прошлом году именно сумки Hermès были названы в перечне очень выгодных вложений. Цены на эти pre-owned сумки растут с каждым годом. Только за последние десять лет на 108%. Самая дорогая сумка, проданная в прошлом году на аукционе — ношеная Kelly от Hermès в расцветке Himalaya Niloticus Retourne ушла с молотка на за 1,875 млн гонконгских долларов ($241 000)», - отметила Анна и напомнила, что средняя зарплата нардепа— 40 тыс. грн.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    facebook.com/annasteshenko

    В комментариях к посту Билозир заявила, что стоимость сумки 7000 грн и покупала народная избранница ее в Виннице. 

    screenshot_6_41

    Напомним, депутат Билозир была избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по избирательному округу №15 (Винницкая область) как беспартийная самовыдвиженка. Сегодня член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

    Ранее сообщалось, что «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок».

     Читайте также: Авоська вместо маски. Скандальная «слуга народа» Богуцкая опозорилась в Раде (фото)
    мода и красота депутат новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ