Депутатша похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады



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Депутат Верховной Рады, член группы «Доверие» Лариса Билозир facebook.com/annasteshenko

Народная избранница продемонстрировала самую дорогая сумку в этом созыве

Депутат Верховной Рады, член группы «Доверие» Лариса Билозир пришла на открытие новой сессии Верховной Рады с сумкой бренда Hermès Kelly за $10 тысяч. Об этом сообщает журналистка Анна Стешенко на своей странице в Фейсбуке.

«Локация — 1 сентября, открытие новой сессии Верховной Рады. В руках Hermès Kelly, стоимость которой стартует от $10.000. Но чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако если очень хочется, то можно заказать ношеную за 10.572 евро. К слову, как сообщал Forbes, в прошлом году именно сумки Hermès были названы в перечне очень выгодных вложений. Цены на эти pre-owned сумки растут с каждым годом. Только за последние десять лет на 108%. Самая дорогая сумка, проданная в прошлом году на аукционе — ношеная Kelly от Hermès в расцветке Himalaya Niloticus Retourne ушла с молотка на за 1,875 млн гонконгских долларов ($241 000)», - отметила Анна и напомнила, что средняя зарплата нардепа— 40 тыс. грн.

В комментариях к посту Билозир заявила, что стоимость сумки 7000 грн и покупала народная избранница ее в Виннице.

Напомним, депутат Билозир была избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по избирательному округу №15 (Винницкая область) как беспартийная самовыдвиженка. Сегодня член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее сообщалось, что «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок».