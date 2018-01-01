На прощання з Каденюком прийшли екс-президенти України
- Сьогодні, 12:24
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Близько опівдня на цеременію прощання з Каденюком почали приїздити чиновники
У столиці триває церемонія прощання з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, передає кореспондент «Главкома».
Наразі в будівлі на Інститутській, 7 утворилася черга із охочих попрощатися із першим космонавтом незалежної України – близькі, родичі, знайомі та чиновники. Зокрема, віддати шану українському космонавтові прийшли перший, другий і третій президенти незалежної України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Також на церемонії були міністри Євген Нищук та В'ячеслав Кириленко, мер столиці Віталій Кличко.
Прощання з Каденюком у клубі Кабміну триватиме приблизно до 13:00 години. Зараз там перебуває багато військовослужбовців. Усі проходять до приміщення клубу Кабміну, де буде панахида.
Ховати Леоніда Каденюка будуть на Байковому кладовищі, церемонія відкрита для всіх охочих.
Нагадаємо, Леонід Каденюк пішов з життя на 68-му році життя у Києві, в парку Царське село.