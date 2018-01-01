На прощання з Каденюком прийшли екс-президенти України

Близько опівдня на цеременію прощання з Каденюком почали приїздити чиновники

У столиці триває церемонія прощання з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, передає кореспондент «Главкома». Наразі в будівлі на Інститутській, 7 утворилася черга із охочих попрощатися із першим космонавтом незалежної України – близькі, родичі, знайомі та чиновники. Зокрема, віддати шану українському



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Фото: Главком/ Станіслав Груздєв Прощання з Леонідом Каденюком

Близько опівдня на цеременію прощання з Каденюком почали приїздити чиновники

У столиці триває церемонія прощання з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, передає кореспондент «Главкома».

Наразі в будівлі на Інститутській, 7 утворилася черга із охочих попрощатися із першим космонавтом незалежної України – близькі, родичі, знайомі та чиновники. Зокрема, віддати шану українському космонавтові прийшли перший, другий і третій президенти незалежної України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Також на церемонії були міністри Євген Нищук та В'ячеслав Кириленко, мер столиці Віталій Кличко.

Прощання з Каденюком у клубі Кабміну триватиме приблизно до 13:00 години. Зараз там перебуває багато військовослужбовців. Усі проходять до приміщення клубу Кабміну, де буде панахида.

Ховати Леоніда Каденюка будуть на Байковому кладовищі, церемонія відкрита для всіх охочих.

Нагадаємо, Леонід Каденюк пішов з життя на 68-му році життя у Києві, в парку Царське село.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. У 1995 році відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.