Батько перспективної української тенісистки Марти Костюк: Депутати обіцяли зібрати дочці гроші. Досі скидаються...

Також Олег Костюк розповів, як Марту благословив Віктор Ющенко, а також про життя юної спортсменки

Перший у цьому році тенісний турнір Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії – запам’ятається чудовим виступом головної сенсації турніру – 15-річної киянки Марти Костюк. Висхідна зірка українського тенісу успішно подолала кваліфікацію та дійшла до третього кола, ставши наймолодшою тенісисткою в історії Australian Open, що



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Марта Костюк і її батько Олег

Також Олег Костюк розповів, як Марту благословив Віктор Ющенко, а також про життя юної спортсменки

Перший у цьому році тенісний турнір Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії – запам’ятається чудовим виступом головної сенсації турніру – 15-річної киянки Марти Костюк.

Висхідна зірка українського тенісу успішно подолала кваліфікацію та дійшла до третього кола, ставши наймолодшою тенісисткою в історії Australian Open, що досягла такого результату. Успіх у Мельбурні дозволив Марті піднятися у світовому рейтингу відразу на 278 позицій.

Уже на початку лютого юній спортсменці належить виступити за збірну України у матчі Кубку Федерації з австралійками. Водночас, про успіхи Марти, її пристрасті й успішність у школі розповів батько тенісистки – Олег Костюк.

Про навчання Марти у школі та заняття акробатикою

«Дочка – дуже освічена та начитана дівчинка. У дитинстві вона була оточена любов'ю батьків, бабусь, які багато з нею займалися, постійно читали їй книги. Марта, до речі, вперше «вийшла» на корт в... утробі матері: Таліна була вагітна, але продовжувала тренувати. До дев'ятого класу вчилась у звичайній школі. До речі, доньці вдалося за рік закінчити відразу два класи: після першої чверті третього класу її, за порадою класного керівника, відразу перевели у четвертий. Останні три роки Марта вчиться екстерном. Приїжджає до Києва, здає заліки», - розпочав він.

«У дитинстві Марта ще займалася акробатикою. Цей вид спорту дав дочці багато: координацію, силу. Крім того, доньці пішла на користь і та обставина, що вже з шести років вона їздила на збори, вчилася бути самостійною. На жаль, коли Марті виповнилося 10 років, від акробатики довелося відмовитися. Поєднувати заняття двома видами спорту стало складно, і ми вирішили зосередитися на тенісі. Вона виконала всі необхідні нормативи, але, оскільки звання майстра спорту з акробатики присвоюється з 13-ти років, а Марті було 10, вона його не отримала», - додав Костюк-старший.

Марта Костюк

Про те, як Марта потрапила у великий теніс

«Ми змогли заощадити на початковому етапі. На тренера витрачатися не довелося, адже Марту тренувала мама. Я працював на заводі імені Антонова та домовлявся про корти. А коли Марта підросла і стала їздити на турніри, нам допоміг один чоловік, який тренувався у подружжя. Зігравши кілька разів з дочкою, він зумів розгледіти у ній потенціал і погодився виступити її меценатом», - пояснив він.

«На чомусь економили, заздалегідь прокладали маршрути, пересувалися на автомобілі. Перші три роки активних виступів Марти нам обійшлися приблизно у 25 тисяч доларів. До слова, щоб перший раз поїхати в Америку на юнацький турнір, ми збирали гроші по всьому світу. І багато людей нам допомогли, за що ми їм безмежно вдячні», - продовжив Олег Костюк.

«Потім Марту помітив тренер Серени Вільямс Патрік Муратоглу та видав їй сертифікат на безкоштовне тижневе тренування у його клубі у Франції. Там ми зустрілися із Сергієм Бубкою-молодшим, який також професійно грав у теніс. Він познайомив нас з хорватом Іваном Любічичем, який взяв дочку під свою опіку, ставши її менеджером. Тепер Марта постійно знаходиться у Хорватії», - зазначив співрозмовник.

Про виступ перед українськими депутатами та зустріч з Віктором Ющенком

У 2016 році великий резонанс викликав виступ Марти у Верховній Раді, під час якого вона підняла питання фінансування спорту в Україні. Як розповів її батько, насправді все вийшло тоді випадково.

«Ідея належала олімпійському призеру з плавання Денису Силантьєву. Як відреагували народні обранці на виступ Марти? Підходили, співчували, підтримували. «Дівчинко, не переживай, ми зберемо тобі по 100 доларів хоча б на одну поїздку на турнір». Досі скидаються», - посміхаючись, зазначив Олег Костюк.

«До слова, була ще одна незвичайна історія з можновладцями. У 2005 році ми пішли на Великдень в один з храмів Києва. Туди ж приїхав і Віктор Ющенко, у той час президент країни. Відстоявши службу, він попрямував до виходу з церкви, але раптом зупинився біля нас (трирічна Марта сиділа у мене на плечах) і... благословив дочку», - пригадав він.

Про подальшу кар'єру та плани

«Ми намагаємося трошки обмежувати дочку у бажаннях. Особливо мама – вона у нас у цих справах жорстка. Пояснюємо, що у першу чергу треба розрахуватися з усіма боргами, які взяли раніше, частину відкласти на подальшу освіту. У цьому році вона закінчить школу та буде вступати до Національного університету фізичного виховання і спорту України», - пояснив він.

«У неї багато інтересів поза спортом. Вона захоплюється мистецтвом, обожнює театр, цікавиться модельним бізнесом, в курсі всіх новинок моди. Також Марта брала уроки ораторської майстерності. Поки є здоров'я і можливості, вона буде займатися тенісом. А потім – як Бог дасть. Упевнений в одному: вона дівчинка талановита, і в житті не пропаде. Як каже наша мама, далі ніж на два місяці планів будувати не варто», - підсумував Олег Костюк.

За матеріалами «Факты и комментарии»