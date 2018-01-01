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    Екс-президенти України хочуть рік української мови

    До Порошенка звернулися всі екс-президенти, крім Януковича
    Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко просять Петра Порошенка оголосити цей рік - Роком затвердження державної мови. Такий лист вони направили президентові Порошенку, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна». «...Звертаємося до Вас з проханням підтримати ініціативу щодо оголошення 2018 року Роком
    • Сьогодні, 18:28
    • Розсилка

    До Порошенка звернулися всі екс-президенти, крім Януковича

    Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко просять Петра Порошенка оголосити цей рік - Роком затвердження державної мови. Такий лист вони направили президентові Порошенку, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна».

    «...Звертаємося до Вас з проханням підтримати ініціативу щодо оголошення 2018 року Роком затвердження державної мови. Цей крок зміцнить фундамент української державності в такий бурхливий час нашої історії, сприятиме консолідації суспільства і покаже нашим іноземним партнерам нашу твердість і впевненість у власних ідеалах», - йдеться в листі.

    Колишні президенти мають надію на те, що Порошенко підтримає ініціативу і оголосить 2018-й Роком затвердження державної мови.

    Петро Порошенко Віктор Ющенко Леонід Кучма Леонід Кравчук українська мова президент
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