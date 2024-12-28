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Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців

Іванна Гончар
glavcom.ua
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колаж: glavcom.ua

Відома українська співачка Катя Chilly засудила встановлення Ханукії в центрі Києва. Вона назвала це символом «інших народів»

На Майдані Незалежності у Києві 25 грудня єврейська громада встановила найбільшу в Європі Ханукію і запалила першу свічу з нагоди свята Ханука. Встановлення головного символу єврейського свята викликала неоднозначну реакцію у деяких українців, зокрема співачки Каті Chilly. 

У соцмережі співачка опублікувала пост, в якому засудила встановлення Ханукії, назвавши її символом «інших народів». За її словами, в центрі Києва під час війни має бути встановлений символ українського Різдва. Зазначимо, що цьогоріч єврейське свято Хануки співпало зі святкуванням Різдва та Нового року і відзначається з 25 грудня по 2 січня.

«В центрі української держави в столиці України, в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ», – написала Катя Chilly.

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 1

Користувачі мережі звернули увагу та не, що співачка розпалює в українському суспільстві ксенофобію та запитали для чого вона це робить. Є ті, хто різко висловлює свою позицію та називає її антисеміткою і ксенофобкою. Також у коментарях українці зауважили: наразі багато євреїв захищають українську землю від російьких загарбників. 

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 2
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 3
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 4
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 5
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 6

Зазначимо, співачка у коментарях відреагувала на скандал. Вона порівнює встановлення Ханукії у столиці з діями колоніальної держави, яка, коли завойовує якусь країну, то встановлює в її центрі свій прапор і символ.

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 7
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 8

Водночас деякі українці стали на захист співачки. Так, у соцмережі закликають не переходити на особистості та не сипати образами. Деякі обурюються тому, що на Майдані не стоїть український вертеп. Зокрема про це висловився письменник Дмитро Капранов. 

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 9
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 10

Художниця Оксана Цюпа зауважила, що дух українського Різдва був на Софіївскій площі та виклала відповідну світлину. «Тому, браття, шануймо свій рід і не гидимо сусідський, бо нам усім жить разом в Україні, спираючись не тільки на внутрішнє коло, але і на друзів, сусідів, близьких та далеких і не ведіться на росіянське ІПСО», – написала вона.

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців фото 11

Нагадаємо, що у Києві на Майдані Незалежності з нагоди свята встановили найбільшу в Європі Ханукію.  Запалювання Ханукії – головний обряд свята – символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, світла над темрявою навколишнього.

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Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців
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