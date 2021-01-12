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    Шоу-биз

    Экс-«ВиаГра» в бикини похвасталась пышной грудью (фото)

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    Украинская певица Санта Димопулос - Экс-«ВиаГра» в бикини похвасталась пышной грудью (фото)
    Украинская певица Санта Димопулос
    instagram.com/santadimopulos/

    Звезда отдыхает в Дубае

    Украинская певица Санта Димопулос проводит отпуск с семьей вдалеке от Украины.

    Звезда выбрала любимый Дубай, откуда и радует поклонников пикантными фото в бикини. В частности, экс-участница группы «Виа Гра» опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой предстала в черных солнцезащитных очках и персиковом бикини. Купальник прекрасно подчеркнул пышный бюст исполнительницы.

    «Как же я люблю отдыхать!», - написала Санта.

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    Фаны звезды не сдержали своих эмоций от нового горячего снимка кумира. В комментариях пользователи оставили кучу приятных сообщений.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес отпуск
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