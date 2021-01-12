Экс-«ВиаГра» в бикини похвасталась пышной грудью (фото)

Звезда отдыхает в Дубае

Украинская певица Санта Димопулос проводит отпуск с семьей вдалеке от Украины.

Звезда выбрала любимый Дубай, откуда и радует поклонников пикантными фото в бикини. В частности, экс-участница группы «Виа Гра» опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой предстала в черных солнцезащитных очках и персиковом бикини. Купальник прекрасно подчеркнул пышный бюст исполнительницы.

«Как же я люблю отдыхать!», - написала Санта.

Фаны звезды не сдержали своих эмоций от нового горячего снимка кумира. В комментариях пользователи оставили кучу приятных сообщений.

Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.

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