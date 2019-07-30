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    Жизнь

    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Хирург по пересадке волос Азим Шамалак рассказал, почему редеет шевелюра герцога Сассекского

    Хирург по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азим Шамалак утверждает, что проплешины у герцога Сассекского с момента его венчания увеличились в два раза, сообщает Express.

    «Отцовство негативно сказалось на шевелюре принца Гарри», – отметил консультант с Харли-стрит. «За последние несколько месяцев проплешины сильно увеличились», – добавил он.

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    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри
    Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри

    Причиной стремительного облысения герцога Сассекского, по мнению специалиста, является стресс, связанный с выполнением его супружеских и отцовских обязанностей.

    Тем не менее, существует и другая, более веская причина. «Однако наиболее значимым фактором тут является сильный ген, отвечающий за лысину, который характерен для всего семейства Виндзоров», – продолжил эксперт.

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    Принц Гарри
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