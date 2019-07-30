Стали известны причины стремительного облысения принца Гарри



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Хирург по пересадке волос Азим Шамалак рассказал, почему редеет шевелюра герцога Сассекского

Хирург по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азим Шамалак утверждает, что проплешины у герцога Сассекского с момента его венчания увеличились в два раза, сообщает Express.

«Отцовство негативно сказалось на шевелюре принца Гарри», – отметил консультант с Харли-стрит. «За последние несколько месяцев проплешины сильно увеличились», – добавил он.

Причиной стремительного облысения герцога Сассекского, по мнению специалиста, является стресс, связанный с выполнением его супружеских и отцовских обязанностей.

Тем не менее, существует и другая, более веская причина. «Однако наиболее значимым фактором тут является сильный ген, отвечающий за лысину, который характерен для всего семейства Виндзоров», – продолжил эксперт.